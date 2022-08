Am 27. August wird in der " HTC Eishalle Ferlach" ein neuer Hockey Shop eröffnet. "Das Fachgeschäft bietet eine breitgefächerte Auswahl an Hockey Zubehör der Marken CCM, Warrior und Bauer an. Zudem kann der Buddy’s Hockey Store mit einer hohen kundenbezogenen Beratung punkten", erklärt Inhaber Marvin Kawalirek.