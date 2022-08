Am 28. April brach ein bisher unbekannter Täter auf unbekannte Weise in den in der Bahnhofstraße in Velden am Wörthersee abgestellten Pkw eines 63-jährigen Mannes aus dem Bezirk Villach-Land ein. Aus dem Auto stahl der unbekannte Täter die Brieftasche des Mannes, sowie eine hochwertige Markenuhr.