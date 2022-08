Gute Nachrichten gibt es laut dem Verein "Fahrgast Kärnten" für den öffentlichen Verkehr in der Kärntner Landeshauptstadt: Die neue Hauptlinie C bildet mit ihrem Zehn-Minuten-Intervall an Werktagen (20-Minuten-Intervall an Samstagen, Sonn- und Feiertagen) den wichtigsten Teil der bevorstehenden Änderungen. Sie ist ein vollständiger Ersatz für die bisherige Linie 81 im Abschnitt zwischen Hauptbahnhof, Heiligengeistplatz, Universität und dem "Lakeside Science & Technology Park" und führt von dort weiter über den Europapark alternierend zur Bahnhaltestelle Klagenfurt-West sowie zum Strandbad.