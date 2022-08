Wüste Szenen spielten sich am Dienstag gegen 1.30 Uhr vor einer Bar in Klagenfurt ab: Drei Männer waren in Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein alkoholisierter 27-jähriger Klagenfurter laut Zeugenaussage von einem 45-jährigen Klagenfurter und einem 27-jährigen Mann aus Wien mehrmals zu Boden gedrückt. Dabei wurde dieser am Kopf unbestimmten Grades verletzt.

Das Opfer wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die beiden Verdächtigen wurden laut Polizei auf freiem Fuß angezeigt.

Weitere Erhebungen werden geführt.