Der neu gedeckte Turm der Stadtpfarrkirche St. Egid in Klagenfurt ist ein Blickfang. Das sieht auch ein Leser der Kleinen Zeitung so. Was das Bild in seinen Augen stört, ist jedoch, dass die Turmuhren von allen Himmelsrichtungen eine andere Zeit anzeigen, nie aber die richtige. Erst kürzlich wurde der Pfarrturm zeit- und kostenintensiv saniert, wobei unter anderem Schäden an der Turmfassade behoben und ein neues Kupferdach eingedeckt wurde.