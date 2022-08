Ein offener Brief Ende 2021 an den damaligen Ärztekammer-Präsidenten Thomas Szekeres, in dem sich 200 Medizinerinnen und Mediziner gegen eine Empfehlung der Coronaimpfung wehren, hat der langjährigen Klagenfurter Schulärztin Doris Koschier den Job gekostet. Die Bildungsdirektion Kärnten hat sie als Konsequenz (fristlos) entlassen. Die Allgemeinmedizinerin hat daraufhin Klage auf Fortbestand des Dienstverhältnisses beim Landesgericht Klagenfurt als Arbeits- und Sozialgericht eingebracht. Nach mehreren Verhandlungsrunden liegt jetzt ein außergerichtlicher Vergleich auf dem Tisch.