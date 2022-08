Eine 47 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Klagenfurt wurde Opfer von Internetbetrügern. Die Kärntnerin entdeckte heuer im Mai in sozialen Medien eine Website, über die ein Investment in Kryptowährungen angeboten wurde. Da ihr das Angebot interessant erschien, registrierte sie sich und zahlte mehrere Tausend Euro ein. Schon kurz danach schnellten ihre Gewinne in die Höhe.

Daraufhin nahmen verschiedene Broker Kontakt mit der Klagenfurterin auf und versprachen ihr noch größere Gewinne, wenn sie weiter investiere. Das tat die 47-Jährige. Und auch als sie von einem Berater zur Zahlung von Steuerabgaben aufgefordert wurde, kam sie dem nach. Anfang August wurde die Frau allerdings misstrauisch und erstattete Anzeige. Der gesamte von ihr investierte Betrag liegt im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.