Wie die "tapferen Söhne Kärntens" eine friedvolle Zukunft sichern

In Erinnerung an das Infanterieregiment Nr. 7 Graf Khevenhüller feiert der "Khevenhüller 7er Bund" am Freitag 100-Jahr-Jubiläum in Kötschach-Mauthen. Motto der Soldaten: "Wege, die einst Fronten getrennt haben, sollen uns heute verbinden."