Freunde mit gewissen Vorzügen oder "fix zam"? So richtig schlau wurde man aus dem Begriff Arbeitsgemeinschaft nicht, als sich SPÖ, ÖVP und TK im Frühling 2021 auf diese Form der Zusammenarbeit einigte. Wie schon häufig in den letzten Monaten steht man in Klagenfurt erneut vor einem drohenden Beziehungsende.