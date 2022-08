Pizza, wie man sie sonst nur aus Neapel kennt, gibt es heute von 12:00 bis 18:00 Uhr in dem Pop-up-store "i.m.no italian" in der 8.-Mai-Straße 35, in Klagenfurt zu ergattern. Wer es so kurzfristig nicht schaffen sollte vorbeizuschauen, braucht sich keine Sorgen zu machen, denn es wird in näherer Zukunft noch zwei weitere pre-opening Pizzatage geben. Die geplanten Termine werden noch früh genug, etwa über die Instagram- Seite des Lokals "i.m.no.italian bekanntgegeben. An den pre-opening Tagen gibt es übrigens einen Spezialpreis, eine Pizza gibt es für zehn Euro.