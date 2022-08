Ab 22. August werden bei mehreren Wanderwegen am Kreuzbergl und in

Emmersdorf Waldpflegearbeiten durchgeführt. Deshalb ist mit temporären

Absperrungen zu rechnen. Das ganze Jahr hinweg wird der heimische Forst gepflegt und in Stand gehalten, damit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ein intakter Wald geboten werden kann.