Eine schwere Unwetterfront zog am Donnerstag über Kärnten. Im Vergleich zu anderen Bezirken kam die Klagenfurt zwar noch glimpflich davon. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt war trotzdem stark ausgelastet. "Wir mussten sechsmal ausrücken", berichtet Oberbrandrat Wolfgang Germ. Infolge der heftigen Windböen waren in Viktring, in Waidmannsdorf sowie im Bezirk Völkermarkter Vorstadt mehrere Bäume auf die Straße gestürzt. In der Innenstadt mussten im Bereich Heuplatz und in der Osterwitzgasse lose Bauteile entfernt werden.