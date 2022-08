Ein Fels in der Brandung. Das war Bettina Odrei für Generationen von Schülerinnen und Schülern des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula. Ich war eine davon. Vier Jahre lang brachte sie uns in der Oberstufe mit Leidenschaft Italienisch bei und weckte bei vielen von uns die Liebe zur Sprache und zum Land. Durch ihren Humor, ihr herzliches Wesen und eine Engelsgeduld konnte sie aber auch all jene begeistern, denen das Sprachtalent nicht in die Wiege gelegt worden war. Aber auch für alle anderen Anliegen und Sorgen, die junge Frauen auf dem Weg zu erwachsenen Persönlichkeiten haben, hatte sie stets ein offenes Ohr.