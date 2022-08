Ein höchst umstrittenes Projekt befindet sich in Pörtschach in der Pipeline. Seit weit über einem Jahr basteln das Kärntner Friedenswerk und die VKS an einem Wohnprojekt in der Seegemeinde. Rund 60 Wohnungen sollen entstehen, davon 30 geförderte Mietwohnungen. Für das Projekt soll ein Grundstück von Vizebürgermeister Klaus Köfer (ÖVP) für rund eine Million Euro an die Bauträger verkauft werden. Im Dezember beschloss der Gemeinderat den Teilbebauungsplan. Wird dieser auch vom Land abgesegnet, wird die Umwidmung von Grünland in Bauland sowie der Grundstücksverkauf geltend.