Mitten in der touristischen Hochsaison gingen am Wörthersee die Lichter aus. Kurz vor 21 Uhr fiel der Strom aus. Pörtschach, Velden und das "gesamte Westende" des Wörthersees waren finster. "Von Pritschitz bis Velden und am Südufer bis zum Keutschacher See waren 9000 Haushalte betroffen", sagt Robert Schmaranz von Kärnten Netz (Kelag). Schuld war ein Defekt beider Transformatoren im Umspannwerk Forstsee.