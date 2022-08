Bereits vor einem Monat ist die Wasserrettung Bad Saag in die Schlagzeilen geraten. Einsatzstellenleiter Helmut Buchbauer betreibe am selben Standort eine gewerbliche Tauchschule, die Wasserrettung sei eigentlich nur Fassade, Vorstandsmitglieder in alle Bundesländer "verstreut" und das Einsatzboot werde für private Touren genutzt, lauteten die Vorwürfe.