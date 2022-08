Es dürfte an den tropischen Temperaturen jenseits der 30 Grad liegen, dass ein Sitzungsergebnis im Klagenfurter Rathaus so unterschiedlich aufgefasst wird. Konkret handelt es sich um die Finanzausschusssitzung vom letzten Freitag, im Zuge dessen am Mittwoch die Stadtkommunikation eine Aussendung verfasste. "Finanzausschuss einig über Stadtholding" lautet der Titel der Aussendung. Zusammengefasst wird darin geschildert, dass politischer Konsens zur in Planung befindlichen Holding, in der 19 städtische Firmenbeteiligungen gebündelt werden sollen, herrscht.