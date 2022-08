Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag auf dem Areal eines Supermarktes in der Marktgemeinde Maria Saal: Ein 59 Jahre alter Arbeiter aus Klagenfurt stürzte bei Arbeiten an einem Firmen-Lkw eines Supermarktes von einer Leiter und erlitt dabei eine schwere Verletzung. Der Mann wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.