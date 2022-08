Am Dienstagabend lud Modedesigner Aurelian Z. Civonata zu seiner Fashion-Show ins Restaurant Portofino im Seehotel Europa in Velden. Zuerst genossen die Gäste, viele waren aus Zell am See gekommen, ein dreigängiges Menü auf der Terrasse. Zu später Stunde wurden dann die neuen Kollektionen am Steg präsentiert. Stargast war Gina-Lisa Lohfink. Später wurde noch mit DJ Alexio im „Monkey Circus“ weitergefeiert. Dabei waren Gastgeber Ingo Wrann, Ex-„Stamperl“-Wirtin Hilde Schöftner und viele Freunde und Bekannte des Designers.