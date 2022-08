Einst war eine Hofer-Filiale untergebracht, später ein italienischer Supermarkt. Dann stand das Gebäude in der Waidmannsdorferstraße 79 jahrelang leer. Seit Mittwoch ist das Geschäftslokal aber wieder belebt: Die Supermarktkette Mix Markt eröffnet ihre erste Filiale in der Kärntner Landeshauptstadt, übrigens die insgesamt dritte in ganz Österreich. "Unser Handelsnetzwerk ist seit 25 Jahren ein anerkannter Marktführer auf dem Lebensmittelmarkt in Europa, aus der GUS, Baltikum, Polen, Rumänien und dem Balkan. Derzeit gibt es in Europa 344 Geschäfte", erklärt das Unternehmen auf seiner Homepage. Aktuell gibt es passend zum Anlass zahlreiche Eröffnungsangebote.