Ein langgeplantes Projekt steht vor der Umsetzung. Wie die Kleine Zeitung bereits berichtete, steht ein Herberge-Projekt in der Klagenfurter Siebenhügelstraße in den Startlöchern. Wo heute noch mehrere Klagenfurter Fahrschulen Einpark-Übungen verrichten, soll schon bald ein Komplex für junge Sportler stehen. Nach der Bauverhandlung am Mittwoch sind nun neue Details ans Tageslicht gelangt.