Besonders dreist ging ein bislang unbekannter Täter vor: Er stahl am 16. August 2022 in der Zeit zwischen 13 Uhr und 18 Uhr, also am helllichten Tag, ein E-Bike der Marke Merida, das versperrt an einem Fahrradständer auf einem Fahrradabstellplatz bei einem Bad in der Kärntner Landeshauptstadt abgestellt war. Ein 53-jähriger Klagenfurter erleidet dadurch einen Schaden von mehreren tausend Euro.