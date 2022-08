Jetzt brodelt es kräftig in der Gerüchteküche! Wie berichtet blieb die Küche des Klagenfurter Traditionsgasthauses "Zum Pumpe" am Samstag kalt - und das obwohl, tausende Menschen im Rahmen des Altstadtzaubers durch die Innenstadt pilgerten. „Technische Gründe“ wurden als Erklärung für die kurzfristige Schließung angegeben. Hinter vorgehaltener Hand wird aber, wie in der Branche auch üblich, von massiven Personalproblemen geredet. Und tatsächlich: Aktuell sind zwei Stellen ausgeschrieben, die ab sofort besetzt werden können. Gesucht wird jemand für das Service und die Küche. Erst vor kurzem hat die legendäre "Pumpe"-Kellnerin Aloisia Reichmann ihre Schürze an den Nagel gehängt.