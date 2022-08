Im September ist es so weit, das Restaurant Grünzeugs soll von SUCCI Inhaber, Luka Curin übernommen werden. Der Besitzer vom Grünzeugs, Ewald Moilk, hat zwar versucht, einen Nachfolger zu finden, blieb aber dabei erfolglos: "Wir mussten Prioritäten setzen und haben nun andere Projekte, an denen wir arbeiten. Ein neues Restaurant ist nicht in Planung, daher wollen wir uns bei unseren Kunden für ihre langjährige Treue bedanken", so Moilk.