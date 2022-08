Letztes Jahr haben Christoph Überbacher und Janin Baumann - die beiden betreiben den Electric Garden in Techelsberg - die ebenerdigen Geschäftsflächen der Immobilie „Stadt Triest“ am Villacher Ring 19 übernommen. Mehr als eine Million Euro investiert das Ehepaar in das Gastro-Projekt "Lendring", das aus einem Lokal, einem Feinkostladen, einem mietbaren Seminarraum und einer Freizeiteinrichtung besteht. Der Feinkostladen "Genuss Boutique" eröffnete im Winter 2021. Nun steht auch der Eröffnungstermin für das Lokal "Lendring" fest: Es ist der 21. Oktober 2022.

"Pandemiebedingt gab es Verzögerungen bei den Bauarbeiten", erklärt Christoph Überbacher. Jetzt wird der letzte Feinschliff erledigt. Eines ist jedoch klar: "Im Innenraum ist kein Stein auf dem anderen geblieben", verkündet der Gastronom.