Der Kreis der 100‐Jährigen in Klagenfurt ist um ein weiteres Mitglied

gewachsen. Vor 100 Jahren, genauer gesagt am 9. August 1922, erblickte Gertrude Kostwein das Licht der Welt. Am Samstag zelebrierte die rüstige Seniorin ihren 100. Geburtstag zusammen mit Bürgermeister Christian Scheider im Senioren‐ und Pflegezentrum "Wie Daham". Anlässlich ihres Jubiläums schenkte ihr Bürgermeister Christian Scheider einen Obstkorb. "Ein 100. Geburtstag ist ein Grund zum Feiern. Daher freut es mich, dass ich mit ihr den Tag verbringen und ihr zu diesem Jubiläum gratulieren durfte. Alles Gute, Frau Kostwein!", gratuliert Bürgermeister Christian Scheider.