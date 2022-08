Ein Instagram-Posting verrät: Die deutsche Schauspielerin und Moderatorin Eva Habermann weilt aktuell am Wörthersee, genauer gesagt im Viva Mayr Medical Health Resort in Maria Wörth. Die 46-Jährige, die unter anderem auch bei Serien wie "Traumschiff", "Kreuzfahrt ins Glück" oder "Kommisar Rex" mitwirkte, will sich etwas richtig Gutes und Gesundes gönnen und merkt schon kurz nach ihrer Ankunft, dass sie hier genau richtig ist. Das Hotel und der Blick auf den Wörthersee sei an Schönheit kaum zu überbieten. Ab Montag geht es dann los für sie – sie bekommt ihr maßgeschneidertes Programm mit Detox, Erholung und Sport.