"Besondere Uhrzeit (5 Uhr morgens) und besondere Gäste", schreibt Klagenfurts Dompfarrer Peter Allmaier am Montag auf seiner Facebook-Seite. Er frühstückte am Feiertag (Mariä Himmelfahrt) mit einer Abordnung der Schweizergarde. Diese war mit dem Nachtzug aus Rom gekommen. Nach dem Frühstück wurde auch der Klagenfurter Dom besucht. "Am Abend sind sie dann bei der Marienschiffsprozession auf dem Wörthersee mit dabei", verrät Allmaier.

Die Abordnung hat sich also extra auf den Weg nach Klagenfurt gemacht, um an der katholischen Marienprozession von der Ostbucht über Krumpendorf, Pörtschach, Maria Wörth und Velden teilzunehmen.

Die Päpstliche Schweizergarde ist das einzig verbliebene bewaffnete Militärkorps des Heiligen Stuhls. Sie sichert den Apostolischen Palast, die Zugänge zur Vatikanstadt sowie die Zugänge zur Sommerresidenz des Papstes im Städtchen Castel Gandolfo, leistet Ordnungs- und Ehrendienste und ist für die persönliche Sicherheit des Papstes verantwortlich. Das Korps wurde im Jahre 1506 durch Papst Julius II. gegründet und ist somit das älteste noch existierende Militärkorps der Welt. (Quelle: Wikipedia)