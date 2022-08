Ein schwerer Unfall, in den ein Radfahrer und ein Motorradfahrer verwickelt waren, hat sich Sonntagnachmittag in der Gemeinde Feistritz im Rosental ereignet. Ein 82-Jähriger war dort mit seinem Rad im Bereich des Klärwerkes Weizelsdorf unterwegs. Beim Einbiegen in die B 85 Rosental Straße übersah er einen 56-jährigen Motorradlenker. Es kam zur Kollision.

Der Fahrradlenker stürzte und erlitt Kopfverletzungen. Der Rettungshubschrauber C11 flog ihn ins Klinikum nach Klagenfurt. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Auch am Ossiacher See ereignete sich am Sonntag ein Unfall, in den ein Radfahrer verwickelt war. Der Deutsche wurde im Zuge eine Kollision über einen Pkw geschleudert.