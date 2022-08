Nicht nur im Urlauberreiseverkehr brauchten Autofahrer am Samstag viel Geduld. Auf der Südautobahn A2 zwischen Klagenfurt und Villach sorgte ein Unfall für Stau. Der Unfall war im Baustellenbereich bei Pörtschach passiert. Dort kollidierte gegen 13 Uhr ein 58 Jahre alter PKW-Lenker aus Wien mit einem in dieselbe Richtung, bereits auf der Überholspur fahrenden PKW, gelenkt von einem 52 Jahre alten Mann aus Niederösterreich.

Die Fahrzeuge wurden gegen die Leitschiene bzw. die Betonleitelemente geschleudert. In beiden PKW wurden die Beifahrerinnen - 54 und 48 Jahre alt - bei dem Unfall verletzt. Die Rettung lieferte sie in das LKH Villach bzw. das Klinikum Klagenfurt ein. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die A2 war im Unfallbereich in Fahrtrichtung Villach bis circa 16.30 Uhr nur erschwert passierbar. Ein langer Stau war die Folge.