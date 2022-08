Tausende Besucher tummelten sich am Samstag in der Klagenfurter Innenstadt, auch wegen des Altstadtzaubers. Für Gastwirte ein lukratives Geschäft und umsatzstarke Tage. Doch in einem Lokal war alles finster und die Türen waren versperrt: das Klagenfurter Traditions-Gasthaus "Pumpe". Ein handgeschriebener Zettel auf der Eingangstüre lieferte eine "Erklärung" für die ungewöhnliche Situation: "Heute aus technischen Gründen geschlossen. Bis Bald! Euer Pumpe-Team."