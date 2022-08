Am Finaltag der "Mein Lokal, dein Lokal"-Woche aus Kärnten empfing Mina Jasarevic (23), Tochter des Hauses, die Gastronomen im "Kanonenhof" in Lambichl (Köttmannsdorf). Was einst Napoleons Waffenlager war, ist heute ein Restaurant. Nahe der Klagenfurter Grenze erwarten den Gast ein Mix aus Adria- und Balkan-Gerichten sowie Kärntner Spezialitäten. Das familiengeführte Restaurant wollte mit Authentizität und Sympathie die anderen Gastwirte sowie Starkoch Mike Süsser überzeugen.