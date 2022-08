Die Polizei und das Bundesheer belegen laut dem APA/OGM-Vertrauensindex in Österreich die Plätze eins und zwei. Genauso groß wie das Vertrauen der Bevölkerung in diese Institutionen ist, so groß ist auch die wechselseitige Wertschätzung. So zeichnet der gemeinnützige Verein "Soldaten mit Herz" die Polizisten Susanne und Stefan Peterschinek mit der "Sumus Ubique"-Ehrencoin aus, die in ihrer Freizeit in einem Supermarkt in Völkermarkt zwei Ladendiebe auf frischer Tat ertappten und ihnen mehrere Diebstähle nachweisen konnten.