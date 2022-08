Osttimor, Portugal, Australien, Wien - und jetzt Kärnten. Was hat Sie hier her verschlagen?

SANDRA PIRES: Stimmt, seit Donnerstag bin ich ganz offiziell eine Kärntnerin und bin hier in Grafenstein gemeldet. Ich pflege schon seit jeher eine enge Verbundenheit zu Kärnten. Mein Ex-Mann, zu dem ich übrigens ein überaus gutes Verhältnis habe, ist Klagenfurter. Ich habe auch in Klagenfurt in der Kreuzberglkirche geheiratet, auch meine Tochter wurde hier getauft. Meine beste Freundin lebt in Arriach. Seit Jahren verbringe ich die Sommermonate hier. Auch während der Lockdowns haben wir sehr viel Zeit in Kärnten verbracht.