Riesiges Glück hatte vor Kurzem ein 20-jähriger Klagenfurter. Er joggte an der Lend, die Tarviser Straße entlang, Richtung Osten in den Egger-Lienz-Weg. Nach der Einmündung der Tarviser Straße in den Egger-Lienz-Weg kam es zu einer Kollision mit einem Pkw.