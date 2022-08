"Nach lieben ist helfen das schönste Zeitwort der Welt", schrieb Friedensaktivistin Bertha von Suttner. Der Service-Club "Club 41 Wörthersee" und die Maria Saaler Familie Wallner handeln nach diesem Motto und setzen soziale Projekte um. Der ehemalige Generaleinkäufer Bernhard Wallner und seine Frau Kornelia betreuen ganz in diesem Sinne sechs aus der Ukraine geflüchtete Familien, die derzeit in Maria Saal und Liebenfels untergebracht sind. Darunter auch eine alleinstehende Mutter, die mit ihrer an den Rollstuhl gefesselten zwölfjährigen Tochter vor den Kriegswirren in der Heimat flüchten musste.