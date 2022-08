Der vorletzte Tag der Kärnten-Staffel von "Mein Lokal, dein Lokal" führte Starkoch Mike Süsser und die Gastwirte an den Wörthersee in das Gourmetrestaurant von Hubert Wallner in Dellach bei Maria Wörth. Als "ein Mann der Sperrspitze Österreichs und unter den Top 10" bezeichnete der Sendungsprotagonist den Kärntner Gastronomen. "Da wird uns einiges erwarten", weiß Süsser.