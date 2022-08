Die Sicht ist diesig, das Licht grell. Nicht Bratwurst-Geruch, sondern Staub liegt in der Luft. Bagger, Hämmer und Staubsauger sorgen für die Geräuschkulisse. Kaum vorstellbar, dass in knapp zwei Monaten hier schon wieder Eishockey gespielt werden soll. Seit April wird die Klagenfurter Eishalle am Messegelände komplett umgebaut. Am 16. Oktober soll der erste Puck durch die renovierte Halle fliegen.