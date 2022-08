Eine Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma wurde eines Diebstahls überführt: In einem Krankenhaus in der Kärntner Landeshauptstadt wurde aus einem Rucksack einer Angestellten die Brieftasche gestohlen. Das Portemonnaie konnte in weiterer Folge vom Reinigungspersonal in einem Papierkorb aufgefunden werden. Das darin befindliche Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro sowie die Bankomatkarte war weg.