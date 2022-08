Straßenmusiker, Gaukler und Akrobaten erobern heute und morgen die Klagenfurter Innenstadt. Der traditionelle Altstadtzauber geht wieder über die Bühne, vollgepackt mit einem Programm für Groß und Klein.

Die zwei Hauptbühnen stehen am Heuplatz und am Neuen Platz. Diverse Pop- und Rock-Bands dürfen hier an beiden Tagen ab 18 Uhr bis spät in die Nacht das Publikum mit ihrer Musik begeistern.