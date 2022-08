Am Freitag wurde nach zwei Jahren Pause wieder das Honigfest in Hermagor eröffnet. Mit dabei sind auch zahlreiche Imker. Denn das Interesse an der Imkerei steige, weiß Elisabeth Thurner, Obfrau des Landesverbandes für Bienenzucht: "Mit 250 Teilnehmern sind unsere Ausbildungskurse heuer ausgebucht." Und mittlerweile finden immer mehr Quereinsteiger Gefallen an diesem Hobby, wie etwa Christine Maier. Die Zahnärztin ist mittlerweile begeisterte Stadtimkerin in Klagenfurt.