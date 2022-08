In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen derzeit noch unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Firma im Klagenfurter Bezirk St. Peter ein. Dort durchsuchten sie laut Polizei-Pressesprecherin Waltraud Dullnig sämtliche Räume und wurden schließlich auch fündig: "Zwei Tresore standen in den Räumen und beide wurden von den Unbekannten aufgeschnitten." Daran waren – wie vorgeschrieben räumlich voneinander getrennt – im einen Tresor Waffen und im anderen Tresor die dazu passende Munition sowie Bargeld. Ob die Täter wussten, dass sich nicht nur Bargeld, sondern auch Waffen und Munition in den Tresoren befunden hatte, ist laut Dullnig unklar.

Wie hoch die Schadenshöhe ist, ist ebenfalls noch nicht bekannt.