Es waren Minuten, die am 8. September 2021 über das Leben eines bekannten Kärntner Bauunternehmers (55) entschieden haben: Ohne perfekte Rettungskette und erfolgreiche Not-Operation am Klinikum Klagenfurt wäre der 55-Jährige vermutlich gestorben. "Dann wären Sie wohl wegen Mordes angeklagt", sagte Richter Christian Liebhauser-Karl am Donnerstag zu einem serbischen Staatsbürger (24).