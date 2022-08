"Eine Augenweide mit Einschränkungen.“ Die Charakterisierung der Veldener Bucht und des Seecorso in Velden durch Gäste wie Einheimische lässt Handlungsbedarf vermuten. An der Behebung einer dieser Einschränkungen arbeitet die Gemeinde: Der Seecorso wurde vom Schlosshotel Velden bis zur Abzweigung Richtung Süduferstraße – in einem Testlauf autofrei.