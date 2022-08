Am 10. April 2022 ist der grau getigerte Kater der Familie Komposch aus der Linsengasse 5-7 entlaufen. Doch die Besitzer geben nicht auf und bitten die Bevölkerung erneut um Hilfe bei der Suche. Das Tier ist kastriert, gechippt und benötigt regelmäßig Medikamente. Wenn jemand den Kater gesehen oder bei sich zuhause aufgenommen hat, bittet die Familie darum, sich telefonisch unter 0676 9559109 zu melden. "Wir bitten die Menschen, die in der Nähe wohnen, auch in ihren Kellern, Garagen und Gartenhäusern nachzusehen."

Der Kater fühlte sich bei seiner Familie wohl. © privat/kk