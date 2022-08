Ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land fuhr mit seinem Pkw in Klagenfurt am Wörthersee auf der Packer Bundesstraße in westliche Richtung. Bei der Kreuzung mit der Limmersdorfer Straße bog er nach links ab und übersah einen entgegenkommenden 34-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt Land und es kam zu einer Kollision. Der 34-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Alkotests bei allen Unfallbeteiligten verliefen negativ.