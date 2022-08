Für den guten Zweck traten heimische Promis bei der Jubiläumsausgabe der Tour de Franz auch heuer in die Pedale. Bereits zum 20. Mal lud Franz Klammer zur Charity-Ausfahrt, Freunde und Wegbegleiter folgten der Ski-Legende, organisiert von Ronny Hohenberger und Lebensgefährtin Karin Pucher, vom Neuen Platz Klagenfurt über den Klopeiner See, St. Veit und Liebenfels zum „Reid’nwirt“ nach St. Urban. Wie beim ersten und auch beim zehnten Mal der Veranstaltung war das Gasthaus der Endpunkt nach 100 Kilometern. „Es macht Spaß, einfach entspannt durchs Land zu radeln und mit vielen Freunden zu plaudern“, sagte Rad-Ass Marco Haller, der gemeinsam mit Teamkollege Patrick Konrad und weiteren Rad-Größen wie Felix Gall am Start war.