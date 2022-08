Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Beachvolleyballplatz am sogenannten Aichenrainer-Areal in der Wörtherseegemeinde Krumpendorf. Ebenso lang kämpfen Anrainer gegen den Sportplatz und damit gegen die Gemeinde. "Es gibt einfach keine Ruhezeiten", erklärt ein Betroffener. "An manchen Tagen, vor allem am Wochenende, geht das Klatschen, Schreien und Jubeln von frühmorgens bis spät in die Nacht!" Dazu komme, dass die Beachvolleyballer, zumeist Jugendliche, nicht die nahe liegenden Toilettenanlagen aufsuchen, um ihre Notdurft zu verrichten. "Uns geht es nicht darum, den jungen Menschen das Beachvolleyballspielen zu verbieten, wir verlangen einfach nur geregelte Spielzeiten!"