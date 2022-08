"Heute möchte ich meinen Kollegen zeigen, was man mit Frauenpower in der Gastronomie alles erreichen kann." Mit viel Kampfgeist startete Juniorchefin Ines Frank vom Hotel und Restaurant "Soleo" am Dienstag ihren Duell-Tag in der Kabel-Eins-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal". Seit über 40 Jahren befindet sich das "Soleo" im Familienbesitz. Die familiäre Herzlichkeit bekommen auch die Gäste zu spüren, die immer wieder gerne ins "Soleo" kommen. In dem Restaurant bei Krumpendorf wird viel Wert auf Wein und Regionalität gelegt. Nahezu alle Produkte stammen aus der Gegend.