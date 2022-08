Am Montag, 8. August, stand für den Rotaract Club Klagenfurt-Wörthersee ein ganz besonderer Termin auf der Agenda. Nach einem vorherigen Projekt mit dem Josefinum, einem sozialpädagogischen und therapeutischen Zentrum für Kinder und Jugendliche in Viktring, wurde ein weiteres realisiert. Ein Backworkshop sollte den Kindern vor Ort eine kleine Freude bereiten.

Zwei Mitglieder des Clubs, Veronika Dörfler, die als Bäckermeistern bei Wienerroither arbeitet und Sebastian Adami, der leidenschaftlicher Hobby-Pizza-Bäcker ist, haben die Leitung des Workshops übernommen. Die Bäckerei Wienerroither unterstützte das Projekt dankenswerterweise und spendete alle Zutaten, die dafür benötigt wurden.

In Kleingruppen wurde der Nachmittag in der hauseigenen Gemeinschaftsküche des Josefinum bestritten, die kurzerhand zur Backstube umfunktioniert wurde. Rund zehn Kinder und sieben Mitglieder, sowie zwei Betreuerinnen bereiteten Teige vor, die daraufhin gemeinsam verarbeitet wurden. Am Plan standen: das Formen und Füllen von Mini-Reindlingen, das Kneten und Belegen des Pizza Teiges und das Backen von Hefe-Knöpfen.

Die Kinder waren den ganzen Nachmittag mit großer Begeisterung dabei und bekamen so einen kleinen Einblick in das Bäckerhandwerk. Am Ende wurden die selbst kreierten Köstlichkeiten gemeinsam mit den Kindern, ihren Betreuerinnen und Rotaract-Mitgliedern verkostet.